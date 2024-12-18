Экономист спрогнозировал курс рубля на 2025 год

«Ожидаем плавное снижение курса до 101,5 рубля за доллар и последующее снижение к 104 рублям», — сказал он.
По словам экономиста, к началу 2025 года курс рубля будет стабильным благодаря достаточному профициту торговли.
Федоров также назвал две угрозы курсу рубля. Первая — более высокая инфляция по сравнению с ключевыми торговыми партнерами и крупнейшими экономиками. Такая ситуация давит на номинальный обменный курс российской валюты.
Второй угрозой, по мнению экономиста, является проблема с трансграничными платежами.
В целом курс, как и ожидалось, находится в районе 100 рублей за доллар, заключил Федоров.
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