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Экономист спрогнозировал курс рубля на 2025 год

Курс национальной валюты в следующем году будет плавно снижаться, заявил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», представляя стратегию аналитиков на 2025 год.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Ожидаем плавное снижение курса до 101,5 рубля за доллар и последующее снижение к 104 рублям», — сказал он.

По словам экономиста, к началу 2025 года курс рубля будет стабильным благодаря достаточному профициту торговли.

Федоров также назвал две угрозы курсу рубля. Первая — более высокая инфляция по сравнению с ключевыми торговыми партнерами и крупнейшими экономиками. Такая ситуация давит на номинальный обменный курс российской валюты.

Второй угрозой, по мнению экономиста, является проблема с трансграничными платежами.

В целом курс, как и ожидалось, находится в районе 100 рублей за доллар, заключил Федоров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».