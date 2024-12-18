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Экономист перечислил лучшие места для отпуска

Одной из важный частей рабочего процесса для россиянина является отпуск — возможность «перевести дух» и набраться сил перед трудовыми буднями. О том, как отдохнуть без забот, Финансам Mail рассказал Игорь Балынин, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Rafael Cisneros Méndez/CC0

По его мнению, самый лучший вариант для отпуска — это путешествие по России. Эксперт пояснил, что в этом случае минимизированы риски проблем с оплатой, а также нет необходимости погружаться в тонкости правового регулирования отношений в зарубежных странах.

Но конкретные места отдыха необходимо продумать заранее, посоветовал экономист, поскольку популярность внутреннего туризма только растет. Соответственно, для максимальной реализации своих туристических желаний важно заблаговременно бронировать места в отелях, санаториях, другом жилье, продумывать маршруты, а также покупать билеты на транспорт.

«Если затянули до последнего момента, то можно попробовать оттолкнуться от “горящих” путевок, которые предлагают туристические агентства: но здесь уже выбор будет ограничен тем, куда остались места» — подытожил Игорь Балынин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».