Экономист перечислил лучшие места для отпуска

По его мнению, самый лучший вариант для отпуска — это путешествие по России. Эксперт пояснил, что в этом случае минимизированы риски проблем с оплатой, а также нет необходимости погружаться в тонкости правового регулирования отношений в зарубежных странах.
Но конкретные места отдыха необходимо продумать заранее, посоветовал экономист, поскольку популярность внутреннего туризма только растет. Соответственно, для максимальной реализации своих туристических желаний важно заблаговременно бронировать места в отелях, санаториях, другом жилье, продумывать маршруты, а также покупать билеты на транспорт.
«Если затянули до последнего момента, то можно попробовать оттолкнуться от “горящих” путевок, которые предлагают туристические агентства: но здесь уже выбор будет ограничен тем, куда остались места» — подытожил Игорь Балынин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».