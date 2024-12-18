Цены на какао-бобы обновили исторический максимум

Основной причиной продолжающегося удорожания является низкий урожай в текущем году какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане, на долю которых приходится 60% от общемирового объема их производства. Урожай был потерян как из-за неблагоприятных погодных условий, так и массового заболевания деревьев, дающих какао-бобы. Производители какао-бобов в странах Африки также испытывают недостаток в инвестициях для обновления плантаций. В результате в текущем аграрном году общемировой дефицит какао-бобов составил 500 тыс. тонн, что является самым большим показателем за последние 60 лет.