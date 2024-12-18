Bloomberg: ЕС по-новому смотрит на конфискацию замороженных активов РФ

Кая Каллас, новый глава внешнеполитического ведомства ЕС, в ноябре, во время слушаний по утверждению своей кандидатуры, заявила, что замороженные активы должны быть задействованы напрямую. «Я не буду использовать слово “конфискация”, потому что это на самом деле использование активов законным способом», — считает она.