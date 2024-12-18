Bloomberg: ЕС по-новому смотрит на конфискацию замороженных активов РФ

Дипломатическая служба блока, а также некоторые государства-члены изучают, потребуются ли судебные решения в качестве правовой основы для конфискации замороженных российских активов или будет достаточно подсчета ущерба, говорится в статье.
Поскольку после возвращения в Белый дом Дональд Трамп может сократить или прекратить помощь Украине, некоторые европейские страны пытаются возобновить дискуссию о том, следует ли расширить использование замороженных российских активов.
Министры иностранных дел ЕС обсудили эту идею в понедельник на встрече в Брюсселе. Обсуждение может продолжится на саммите в четверг, когда в Брюссель прибудут лидеры ЕС. По словам источников, «творческие» способы более эффективного использования заблокированных российских активов продвигают страны Балтии и Швеция.
До сих пор ЕС и страны «Большой семерки» использовали доход, полученный от санкционированных российских активов на сумму примерно 300 млрд долларов, для оказания помощи Киеву. В рамках плана «Большой семерки» они одобрили механизм, который использует полученный доход для поддержки кредитного пакета Киеву в размере 50 млрд евро.
Некоторые государства-члены ЕС сейчас пытаются оценить, какое влияние такой шаг окажет на евро. Они также пытаются просчитать шаги третьих стран о выведении активов из стран, которые одобрят конфискацию.
Кая Каллас, новый глава внешнеполитического ведомства ЕС, в ноябре, во время слушаний по утверждению своей кандидатуры, заявила, что замороженные активы должны быть задействованы напрямую. «Я не буду использовать слово “конфискация”, потому что это на самом деле использование активов законным способом», — считает она.
Глава Euroclear Валери Урбен в начале декабря предупредила, что блоку придется взять на себя ответственность за обязательства, связанные с базовыми активами и что этот шаг может спровоцировать отток бизнеса к новым конкурентам в Азии.
Некоторые дипломаты подняли вопрос о риске массовом бегстве капитала от крупных клиентов в Euroclear, включая китайских клиентов, которые были обеспокоены конфискацией, когда этот вопрос впервые обсуждался полтора года назад. Другие страны, включая Саудовскую Аравию, ранее предостерегали от прямого изъятия.
Дипломаты ЕС также обеспокоены возможным влиянием на евро как резервную валюту. ЕЦБ тоже неоднократно выражал обеспокоенность по этому поводу.
Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, напомнила странам ЕС, что некоторые экономики в большей степени подвержены юридическим и финансовым последствиям конфискации активов Банка России, чем другие.
Euroclear уже втянут в несколько судебных разбирательств в России, и Москва угрожает арестовать активы, хранящиеся там. В рамках очередного пакета санкций, принятого на этой неделе, ЕС разрешит разморозить часть российских денежных средств, хранящихся в Европе, для противодействия этим угрозам.