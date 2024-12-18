Bloomberg: доля российского газа в странах ЕС вновь увеличивается

Доля российского газа в импорте ЕС снова начала расти после двухлетнего периода сокращения. Об этом сказано в материале Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК). Из них следует, что если в первом квартале 2022 года Россия поставляла около 34% всего природного газа, то к концу второго квартала 2023-го 14%.