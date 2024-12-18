Bloomberg: доля российского газа в странах ЕС вновь увеличивается

Согласно отчетности ЕК, в первом квартале текущего года доля российского газа в импорте ЕС увеличилась до 19%. Россия по этому показателю уступила только Норвегии (34%) и США (20%), опередив Алжир (13%) и совокупные поставки из других стран (14%).
По данным аналитического центра Bruegel, которые также приводит Bloomberg, в конце прошлого года импорт газа из России в Евросоюз ежемесячно достигал примерно $1 млрд по сравнению с началом 2022-го, когда этот параметр каждый месяц составлял около $16 млрд.
Агентство напомнило, что среди крупнейших покупателей российского топлива остаются Австрия, Словакия и Венгрия. Крупные потребители энергоресурсов, такие как Испания, Франция, Нидерланды и Бельгия, также продолжают импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) на танкерах. Часть СПГ в конечном итоге смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети. Обозреватели Bloomberg пришли к выводу, что потенциально газ может получать и ФРГ, несмотря на обещание не использовать российские углеводороды.
Значительная часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Контракт на транзит через украинскую территорию истекает в конце текущего года, и в Киеве заявляли о нежелании его продлевать. Вчера, 17 декабря, основные газовые компании Евросоюза подписали декларацию с призывом продолжить транзит, отметив угрозу для энергетической и экономической безопасности в отсутствие газовых поставок.