Банк России незначительно понизил официальный курс доллара

Так, курс доллара понизили с 102,9979 рубля до 102,7763 рубля. Курс евро, напротив, немного подняли — до 108,5083 рубля с 108,3444 рубля днем ранее.
Банк России также повысил официальный курс юаня — до 14,0761 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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