Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России незначительно понизил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальные курсы валют на 19 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара понизили с 102,9979 рубля до 102,7763 рубля. Курс евро, напротив, немного подняли — до 108,5083 рубля с 108,3444 рубля днем ранее.

Банк России также повысил официальный курс юаня — до 14,0761 рубля.

Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».