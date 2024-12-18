АТОЛ: стоимость приготовления «селедки под шубой» выросла за год на 11%

Стоимость других продуктов для новогоднего стола также выросла. Сильнее всего подорожало куриное мясо — на 1 кг россияне потратят 288 рублей, что на 24% выше показателей 2023 года. 1 кг мандаринов обойдется в 248 рублей (+18%). Банку красной икры можно купить в среднем за 827 рублей — на 12% дороже, чем в 2023 году. Приобрести бутылку шампанского в среднем можно за 347 рублей (+13%), сообщили в АТОЛ.