АТОЛ: стоимость приготовления «селедки под шубой» выросла за год на 11%

«“Селедку под шубой” россияне приготовят в среднем за 512 рублей — эта сумма на 11% выше прошлогодних показателей. Цена на овощи, которые используются в приготовлении салата, выросла: 1 кг репчатого лука россияне могут приобрести за 51 рубль (+4% относительно 2023 года), моркови — 60 рублей (+10%), свеклы — 34 рубля (+3%). Сельдь для новогоднего блюда обойдется в 198 рублей (+11%)», — рассказали эксперты.
Согласно исследованию, ингредиенты для салата «оливье» за год подорожали в среднем на 7% — до 903 рублей. В частности, банка зеленого горошка стоит 177 рублей (+4% относительно 2023 года), 1 кг картофеля — 61 рубль (+21%), батон вареной колбасы — 312 рублей (+9%), упаковка майонеза — 93 рубля (+2%), банка соленых огурцов — 212 рублей (+4%), упаковка яиц — 108 рублей (+19%).
Стоимость других продуктов для новогоднего стола также выросла. Сильнее всего подорожало куриное мясо — на 1 кг россияне потратят 288 рублей, что на 24% выше показателей 2023 года. 1 кг мандаринов обойдется в 248 рублей (+18%). Банку красной икры можно купить в среднем за 827 рублей — на 12% дороже, чем в 2023 году. Приобрести бутылку шампанского в среднем можно за 347 рублей (+13%), сообщили в АТОЛ.
В целом средняя стоимость новогоднего стола за год выросла на 12% — до 3177 рублей.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж ПО АТОЛ SIGMA по 14,1 млн чеков за октябрь — декабрь 2023 и 2024 годов.