Аренда квартир в крупных российских городах подешевела

«В целом динамика близка к стандартным сезонным трендам, но есть и отличия — как и в прошлом году, рост ставок начался уже в июне, хотя в предыдущие годы он фиксировался лишь со второй половины июля. Принципиальное отличие от динамики прошлого года заключается в том, что резкий рост июня-сентября сменился снижением в октябре-декабре, чего не наблюдалось год назад — периода снижения фактически не было, вместо этого ставки стагнировали», — говорится в нем.