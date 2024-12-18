Аренда квартир в крупных российских городах подешевела

Компания проанализировала ставки аренды одно- и двухкомнатных квартир в городах с населением более 500 тысяч человек, не учитывая премиальный сегмент.
За год аренда «однушек» подорожала на 19%, двушек — на 15%, что обусловлено резким ростом с июня по сентябрь. Но с октября на рынке аренды крупных городов наблюдается планомерное снижение спроса и ставок аренды, указывается в сообщении компании.
«В целом динамика близка к стандартным сезонным трендам, но есть и отличия — как и в прошлом году, рост ставок начался уже в июне, хотя в предыдущие годы он фиксировался лишь со второй половины июля. Принципиальное отличие от динамики прошлого года заключается в том, что резкий рост июня-сентября сменился снижением в октябре-декабре, чего не наблюдалось год назад — периода снижения фактически не было, вместо этого ставки стагнировали», — говорится в нем.
По оценке аналитиков «Циана», на рост ставок в 2024 году, помимо сезонных факторов, повлияла ситуация на рынке купли-продажи. Рост ключевой ставки ЦБ, сворачивание льготной ипотеки и ужесточение условий по семейной и IT-программам привлекли на рынок несостоявшихся покупателей ровно в сезонный пик спроса на рынке аренды, что привело к рекордному росту спроса, а значит и ставок. В октябре же сезонное снижение спроса, рост предложения, рост ставок, обгоняющий повышение зарплат, поспособствовали ценовой коррекции, отмечается в сообщении.
По данным компании, в октябре-декабре ставки в большинстве городов снижаются, но пока что остаются более высокими, чем перед началом их увеличения в июне 2024 года.
«За три месяца (с сентября по декабрь) в среднем по городам “однушки” стали дешевле на 4%, “двушки” — на 8%. Особенно сильно снизились цены в однокомнатных квартирах в Нижнем Новгороде (-11%) и Санкт-Петербурге (-10%), в двухкомнатных — в Новокузнецке (-26%) и Саратове (-20%). В Новокузнецке, Рязани, Тольятти, Хабаровске, Омске и Оренбурге однокомнатные квартиры в декабре сдаются дороже, чем в сентябре. В Набережных Челнах и Перми рост сохранился в “двушках”. Севастополь — единственный город, где рост ставок сохраняется и в однокомнатных, и в двухкомнатных квартирах», — уточняется в сообщении.
В компании полагают, что в ближайшие месяцы важнее будут не сезонные циклы, а совокупность иных вводных: отраслевых факторов, связанных с ипотечным стандартом и лимитами на льготные ипотечные программы, и макроэкономических причин, курса рубля и ситуации на рынке труда. Если рынки новостроек и вторички сохранят сегодняшние уровни продаж, то продолжится тренд на коррекцию арендных ставок, начавшийся в октябре. Если же ужесточение регулирования выдачи ипотеки приведет к дополнительному спаду на первичке, то тренд может развернуться в сторону подорожания аренды, прогнозируют в «Циане».