Аналитик объяснил, как связаны золото и ФРС США

Он напомнил, что стоимость золота зависит от курса доллара США.
«Корреляция между этими активами обратная, то есть, если доллар США растет, то это может негативно повлиять на золото, если же доллар США снижается, то, наоборот, цена на золото может вырасти», — пояснил эксперт.
При этом, по его словам, сила взаимодействия валюты и металла может варьироваться. Так, в третьем квартале обратная корреляция была существенной, а в четвертом — не очень.
Николай Дудченко добавил, что все драгоценные металлы котируются на рынках в долларах США. Поэтому ФРС, снижая или повышая ключевую ставку, в той или иной степени влияет на цены commodities.
«Вместе с тем, необходимо учитывать, что золоту рынком отводится исключительная роль. Золото является для рыночных участников safe-haven активом, то есть так называемой “тихой гаванью”. Соответственно, зависимость цены на золото от курса доллара США на отдельных временных интервалах может быть более ярко выраженной», — сказал он.
Банк России, по словам аналитика, тоже может оказывать влияние на стоимость золота, как и любой центральный банк или другой рыночный участник. Например, регулятор может продавать и покупать металл, меняя объемы своих резервов.
«Поскольку цена на рынке зависит от спроса и предложения, то, конечно, увеличивая спрос, можно повлиять на цену в сторону увеличения, и наоборот», — подчеркнул Николай Дудченко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».