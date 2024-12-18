Аналитик объяснил, как связаны золото и ФРС США

«Вместе с тем, необходимо учитывать, что золоту рынком отводится исключительная роль. Золото является для рыночных участников safe-haven активом, то есть так называемой “тихой гаванью”. Соответственно, зависимость цены на золото от курса доллара США на отдельных временных интервалах может быть более ярко выраженной», — сказал он.