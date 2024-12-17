Власти выделили 1 млрд рублей для выплаты долгов «Большой российской энциклопедии»

О том, что сотрудникам организации перестали выплачивать зарплату, в мае этого года писал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников. По их словам, выплаты зарплат прекратились в начале года. Информацию о неполучении сотрудниками выплат также подтвердил ответственный редактор портала Сергей Кравец в комментарии РБК. По его словам, не было ни зарплаты, ни гонораров авторам, ни оплаты ЖКХ, ни налоговых отчислений. Кравец отметил, что общий бюджет БРЭ на этот год был запланирован на уровне около 1 млрд рублей, почти две трети из которых — зарплата, сообщил он. В середине июня сайт энциклопедии перестал обновляться.