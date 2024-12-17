Власти выделили 1 млрд рублей для выплаты долгов «Большой российской энциклопедии»

Для АНО «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия”» (БРЭ) выделен 1 млрд рублей в рамках «Обеспечения реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» госпрограммы «Информационное общество». Об этом говорится в повестке к заседанию президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения предпринимательской деятельности от 12 декабря, с которой ознакомился Forbes.
В Минцифры подтвердили, что АНО БРЭ выделено 1,06 млрд рублей из резервного фонда правительства. «Средства пойдут в основном на погашение текущих финансовых обязательств БРЭ, в том числе на выплату задолженностей по зарплате сотрудников. В настоящее время уже выплачена большая часть заработной платы», — добавили в министерстве. Сейчас Минцифры проводит консультации с заинтересованными ведомствами и организациями, в том числе с АНО «Рувики», по вопросу дальнейшего функционирования портала БРЭ и использования созданного научно-образовательного контента, заключили в министерстве, так и не пояснив, почему БРЭ лишили финансирования на 2024 год.
В октябре 2024 года сотрудники БРЭ выходили на пикеты, жалуясь на невыплату зарплат в течение девяти месяцев. О том, что им не начислялась зарплата с декабря 2023 года, проект будет ликвидирован, а все наработанные материалы переданы другому аналогу «Википедии» — частной энциклопедии «Рувики», ранее сообщал РБК со ссылкой на свои источники. Ответственный редактор портала Сергей Кравец говорил изданию, что в компании 417 сотрудников, из них почти 350 — это сотрудники редакционного комплекса (редакторы, служба проверки, картографы и другие). Перед сколькими из них есть задолженности по зарплате, не уточнялось.
«Большая российская энциклопедия» — преемница «Большой советской энциклопедии». Ее печатная версия выходила в России с 2004 по 2017 год. За это время было собрано 35 томов. В 2019 году при финансовой поддержке Минцифры был создан новый научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия», в основу которого легли печатные статьи БРЭ. Для работы над порталом в январе 2020 года было зарегистрировано АНО «Национальный научно-образовательный центр “Большая российская энциклопедия”. На создание альтернативы “Википедии” правительство планировало выделить за три года почти 1,7 млрд рублей, следовало из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.
О том, что сотрудникам организации перестали выплачивать зарплату, в мае этого года писал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников. По их словам, выплаты зарплат прекратились в начале года. Информацию о неполучении сотрудниками выплат также подтвердил ответственный редактор портала Сергей Кравец в комментарии РБК. По его словам, не было ни зарплаты, ни гонораров авторам, ни оплаты ЖКХ, ни налоговых отчислений. Кравец отметил, что общий бюджет БРЭ на этот год был запланирован на уровне около 1 млрд рублей, почти две трети из которых — зарплата, сообщил он. В середине июня сайт энциклопедии перестал обновляться.
Проект «Рувики» заработал в тестовом режиме в июне 2023 года. Его создал Владимир Медейко — директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» (признана Минюстом иноагентом), которое представляет в России фонд Wikimedia, писала «Бумага» (признана Минюстом иноагентом). За то, что Медейко занимается альтернативным проектом, находясь в должности директора «Викимедиа РУ», участники партнерства резко его осудили, а Wikimedia заблокировал Медейко во всех своих проектах. Инвесторы «Рувики» не раскрываются.
В БРЭ на запрос Forbes не ответили.