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Ватикан оказался на грани банкротства из-за сокращения доходов

Ватикан находится на грани банкротства из-за резкого сокращения доходов. Страна с трудом выполняет обязательства по выплатам пенсий.

Источник: AP 2024

Как сообщило издание Express, в 2023 году операционный дефицит государственного бюджета составил €83 млн, что на €5 млн больше, чем годом ранее.

Основной причиной кризиса стало сокращение пожертвований как со стороны населения, так и от католических церквей по всему миру. Также уменьшилось число туристов. Их количество до сих пор не восстановилось до уровня допандемийных показателей.

На сегодняшний день отрицательный баланс Пенсионного фонда Ватикана оценивают в €631 млн.

Ранее СМИ писали, что экономика Китая столкнулась с кризисом. Причиной послужил переизбыток производственных мощностей.