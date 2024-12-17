Ватикан оказался на грани банкротства из-за сокращения доходов

Как сообщило издание Express, в 2023 году операционный дефицит государственного бюджета составил €83 млн, что на €5 млн больше, чем годом ранее.
Основной причиной кризиса стало сокращение пожертвований как со стороны населения, так и от католических церквей по всему миру. Также уменьшилось число туристов. Их количество до сих пор не восстановилось до уровня допандемийных показателей.
На сегодняшний день отрицательный баланс Пенсионного фонда Ватикана оценивают в €631 млн.
Ранее СМИ писали, что экономика Китая столкнулась с кризисом. Причиной послужил переизбыток производственных мощностей.