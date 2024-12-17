В России подорожают сырные и мясные закуски

По его словам, сырные и мясные закуски стоит приобретать в заводских упаковках: так можно увидеть дату изготовления, срок годности, состав. Балынин добавил, что порезанный на куски в магазине сыр и мясные изделия могут переупаковывать многократно, а также под видом одного вида продавать другой. Экономист настоятельно рекомендовал читать состав покупаемых продуктов к новогоднему столу: сейчас большой выбор продуктов и их производителей. Балынин подчеркнул, что готовая нарезка хранится недолго и очень часто на нее направляют сыр и мясные изделия с истекающим и даже истекшим сроком годности. Поэтому лучше приобрести продукт в упаковке и нарезать самостоятельно, посоветовал эксперт.