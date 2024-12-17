В России подорожали шубы

«Цены почти на все шубы выросли за год. Самые популярные меховые изделия — это шубы из норки и овчины. Изделия из этих видов меха в сумме составляют более 92% всех продаж ежегодно. Намного реже покупают шубы из лисицы, песца, нутрии, енота, кролика, зайца. Чаще всего покупают изделия из овчины: за 11 месяцев 2024 года их доля в структуре продаж по России — 57%. Однако в летние месяцы на первое место выходят норковые шубы», — говорится в исследовании.