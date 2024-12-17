В хранилище ЦБ Сирии осталось почти 26 тонн золота

Отмечается, что мародерам удалось ненадолго проникнуть в некоторые отделения Центробанка. Они похитили сирийские фунты, однако до главного хранилища не добрались. По данным одного из источников агентства, хранилище защищено от взрывов, а для открытия требуются кодовая комбинация и три ключа, которые находятся у разных людей.