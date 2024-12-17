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В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

С таким предложением выступил депутат нижней палаты парламента, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Проект закона, который будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря, оказался в распоряжении Life.ru.

По мнению автора инициативы, необходимо дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка.

  • Для физических лиц штраф предлагаут установить на отметке 5 тысяч рублей,
  • для должностных — от 35 до 50 тысяч,
  • а для юридических — 100 тысяч рублей.

Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.

В качестве альтернативы предлагается дарить абонементы на фитнес, сертификаты на образование, билеты в музеи и театры, цветы, товары для дома и другие полезные подарки, отмечается в документе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».