В Госдуме предложили запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Проект закона, который будет внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента 17 декабря, оказался в распоряжении Life.ru.
По мнению автора инициативы, необходимо дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка.
- Для физических лиц штраф предлагаут установить на отметке 5 тысяч рублей,
- для должностных — от 35 до 50 тысяч,
- а для юридических — 100 тысяч рублей.
Как указано в пояснительной записке, инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни.
В качестве альтернативы предлагается дарить абонементы на фитнес, сертификаты на образование, билеты в музеи и театры, цветы, товары для дома и другие полезные подарки, отмечается в документе.
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