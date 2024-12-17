Депутат назвал методы, чтобы налог не съел индексацию пенсий работающих пенсионеров

Гаврилов предложил разобрать ситуацию на примере.
«Если пенсионер сейчас получает, например, 19 527,94 рубля в месяц, то его условная пенсия, которую он мог бы получать, будь он неработающим, составляет 36 351,59 рубля. Эта цифра обусловлена накопившимися за годы замороженной индексации с 2016 по 2025 год. То есть, если бы индексация за эти годы производилась своевременно, то к 2025 году пенсия достигла бы этой суммы. Но поскольку работающим пенсионерам индексация не начислялась, их фактическая выплата в текущем году оставалась прежней — 19 527,94 рубля», — объяснил депутат.
В 2025 году в рамках предложенной индексации расчет будет основан на условной сумме 36 351,59 рубля, что приведет к увеличению выплат на 7,3%, составляющему 2 653,11 рубля. Таким образом, работающий пенсионер получит в итоге 22 181,05 рубля.
Эта прибавка является значимой, однако, учитывая, что фактическая сумма индексации оформляется на основе «виртуального» размера пенсии, становится ясно, что реальные финансовые потери, обусловленные замороженной индексацией, остаются существенными.
Парламентарий считает, что усугубила ситуацию текущая налоговая политика, в рамках которой с работающих пенсионеров взимают 13% НДФЛ с накопительной части пенсии, из-за чего их доход снижается еще сильнее.
«Например, при размере пенсии 22 181,05 рубля с 2025 года сумма налога составит 2 884 рубля. То есть прибавка в 2 653,11 рубля, полученная благодаря индексации, полностью нивелируется налогами. Таким образом, несмотря на заявленные меры поддержки, финансовая нагрузка на пенсионеров сохраняется», — уточнил эксперт, добавив, что стоит обратить внимание на этот диссонас.
«Индексация, рассчитанная от 36 тысяч рублей, только на бумаге выглядит значимой, в то время как реальную прибавку для пенсионеров, которые сейчас получают 19,5 тысячи рублей, “съест” налог» — считает Гаврилов.
Он уверен, что важно обсудить отмену НДФЛ на накопительную часть пенсии. Это было бы по-настоящему справедливым решением. Дело в том, что накопительная часть пенсии создается за счет взносов самих граждан и их работодателей. Уже оплачиваются налоги с заработной платы, и более того, налоги взимаются и с пенсий, что, по сути, можно рассматривать как двойное, а иногда даже тройное налогообложение.
Гаврилов отметил, что, хотя индексация на 7,3% явно важна и необходима, она не может полностью компенсировать те финансовые потери, которые работающие пенсионеры испытывают из-за налогообложения. По его мнению, чтобы действительно улучшить положение пенсионеров, необходимо пересмотреть текущую налоговую политику в отношении пенсионных выплат и не облагать пенсии налогом.
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