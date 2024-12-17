Депутат назвал методы, чтобы налог не съел индексацию пенсий работающих пенсионеров

«Если пенсионер сейчас получает, например, 19 527,94 рубля в месяц, то его условная пенсия, которую он мог бы получать, будь он неработающим, составляет 36 351,59 рубля. Эта цифра обусловлена накопившимися за годы замороженной индексации с 2016 по 2025 год. То есть, если бы индексация за эти годы производилась своевременно, то к 2025 году пенсия достигла бы этой суммы. Но поскольку работающим пенсионерам индексация не начислялась, их фактическая выплата в текущем году оставалась прежней — 19 527,94 рубля», — объяснил депутат.