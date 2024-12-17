Трамп пообещал уволить госслужащих, которые не вернутся на работу в офисы

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал добиться увольнения тех американских госслужащих, которые не собираются возвращаться к каждодневной работе в офисах, пользуясь условиями новых трудовых соглашений, позволяющих работать удаленно.
Выступая в понедельник на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго у города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), Трамп подверг резкой критике эти контракты госслужащих, подготовленные с согласия действующей американской администрации во главе с Джо Байденом. Будущий американский лидер высказался категорически против части инициатив уходящего правительства США такого рода.
«Одна [из таких инициатив] — это то, что, если люди не возвращаются на работу, в офис, их уволят, и кто-то в администрации Байдена выписал освобождение от данного положения на пять лет. Так что в течение пяти лет люди не обязаны возвращаться в офис. И это затрагивает 49 тыс. человек», — сказал Трамп.
«Это смехотворно. Мы, разумеется, обратимся в суд, чтобы остановить [это]», — подчеркнул избранный президент. По его словам, «если люди не вернутся на работу, не вернутся в офис, то будут уволены».
Он имел в виду положения новых трудовых соглашений, дающие части категорий служащих федерального правительства США право удаленно работать три дня в неделю из пяти, сохраняя нововведения, на которые ранее пришлось пойти из-за пандемии. Эта схема закреплена на срок до 2029 года. Ею охвачены примерно 42 тыс. американских госслужащих.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.