Трамп пообещал уволить госслужащих, которые не вернутся на работу в офисы

«Одна [из таких инициатив] — это то, что, если люди не возвращаются на работу, в офис, их уволят, и кто-то в администрации Байдена выписал освобождение от данного положения на пять лет. Так что в течение пяти лет люди не обязаны возвращаться в офис. И это затрагивает 49 тыс. человек», — сказал Трамп.