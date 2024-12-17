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Суд отложил заседание по запрету Bayerische судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил до 16 января 2025 года рассмотрение иска «Русхимальянса» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) к германскому банку Bayerische о запрете продолжать разбирательства за рубежом. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

16 сентября 2024 года «Русхимальянс» подал новые иски к Unicredit Bank GmbH, Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Все они касаются запрета продолжать или инициировать новые разбирательства за рубежом.

Ранее «Русхимальянс» уже сумел добиться взысканий с указанных банков суммарно более €1,1 млрд.

Об исках «Русхимальянса»

В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС).

Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.

Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд рублей. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.