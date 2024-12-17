Суд арестовал счета арендатора крупнейшего в Сибири аквапарка на 177 млн рублей

В октябре в Москве был задержан президент и генеральный директор «РАТМ холдинга» Эдуард Таран. Сообщалось, что задержание связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, который был арестован Лефортовским судом Москвы ранее. По данным СМИ, Попелюха обвиняют в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, замглавы АСВ причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка. Кроме того, местные СМИ сообщали о задержании генерального директора компании «Белая сфера констракшн» Натальи Мухановой.