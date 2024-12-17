Суд арестовал счета арендатора крупнейшего в Сибири аквапарка на 177 млн рублей

«Наложить арест на денежные средства ООО “Белая сфера — констракшн”, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и иное имущество, в пределах суммы заявленных исковых требований 177 385 362 рублей 03 копеек до вступления в законную силу судебного акта, которым будет завершено рассмотрение дела», — говорится в сообщении.
Иск конкурсный управляющий «ВДТ строй» и сама организация подали в ноябре 2024 года. С арендатора просят взыскать 164 млн рублей задолженности по арендной плате и 12 млн рублей задолженности по возврату необоснованного обогащения.
В октябре в Москве был задержан президент и генеральный директор «РАТМ холдинга» Эдуард Таран. Сообщалось, что задержание связано с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, который был арестован Лефортовским судом Москвы ранее. По данным СМИ, Попелюха обвиняют в махинациях с имуществом новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По версии следствия, замглавы АСВ причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации аквапарка. Кроме того, местные СМИ сообщали о задержании генерального директора компании «Белая сфера констракшн» Натальи Мухановой.
«Аквамир» — самый большой в Сибири крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. м. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость — 6,5 млрд рублей. В начале 2021 года объект приостановил свою работу из-за смены арендатора. Как сообщал ТАСС заместитель директора «ВДТ строй» Сергей Репников, конкурсный управляющий направил арендатору уведомление о расторжении невыгодного для компании договора. Впоследствии договор был заключен с ООО «Белая сфера — констракшн».