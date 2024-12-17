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Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде декабря 2024 года выросла до 22,08% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Регулятор опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.

Ранее в третьей декаде ноября показатель достиг исторического рекорда в 21,98% годовых. Текущая средняя ставка в 22,08% обновила исторический максимум.

При этом, согласно данным Банка России, средняя ставка в четвертый раз за более чем 2,5 года превысила ключевую ставку.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».