Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Регулятор опубликовал результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц.
Ранее в третьей декаде ноября показатель достиг исторического рекорда в 21,98% годовых. Текущая средняя ставка в 22,08% обновила исторический максимум.
При этом, согласно данным Банка России, средняя ставка в четвертый раз за более чем 2,5 года превысила ключевую ставку.
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