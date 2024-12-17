СДЭК и Ozon запустили совместные пункты выдачи заказов

«Международный оператор экспресс-доставки СДЭК и маркетплейс Ozon запустили совместный проект, благодаря которому клиенты смогут получать заказы обеих компаний в одном пункте выдачи. Новый формат направлен на улучшение доступности сервиса, упрощение процесса получения посылок и повышение удобства логистики. На первом этапе пилотного проекта пункты выдачи Ozon открываются внутри действующих ПВЗ СДЭК в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Первые 10 совместных локаций уже работают и доступны для клиентов на витрине Ozon», — сказали в компании.
До конца года компании хотят открыть около 100 совместных пунктов выдачи. А в первом квартале 2025 года в планах запустить подобные точки в городах-миллионниках и открыть до 500 таких локаций. Все пункты будут работать под двумя вывесками — СДЭК и Ozon.
Как объяснили в пресс-службе, объединение точек позволит решать несколько задач на одной точке, а также способствует увеличению трафика и расширению географии сетей. Пользователи смогут забирать заказы по привычной схеме через штрих-код из приложения, условия примерки и возврата, а также отражение точек на карте будет соответствовать стандартным пунктам выдачи.
«Совместные пункты выдачи дают возможность пользователям получить заказы в одном месте, экономя время и делая процесс максимально комфортным. Мы уверены, что данный проект откроет новые возможности как для наших клиентов, так и для бизнеса», — прокомментировал директор по развитию и управлению франчайзинговой сети СДЭК Амиран Ибрагимов.