СДЭК и Ozon запустили совместные пункты выдачи заказов

Как объяснили в пресс-службе, объединение точек позволит решать несколько задач на одной точке, а также способствует увеличению трафика и расширению географии сетей. Пользователи смогут забирать заказы по привычной схеме через штрих-код из приложения, условия примерки и возврата, а также отражение точек на карте будет соответствовать стандартным пунктам выдачи.