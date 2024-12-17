РЖД приготовились к падению прибыли почти в десять раз

Ранее в РЖД сообщили об урезании инвестпрограммы на 2025 год на 40 процентов от нынешнего уровня. Сокращение коснется даже приоритетного проекта последних лет — реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). При этом компания добилась роста тарифов на грузоперевозки с 1 декабря выше уровня инфляции. Позднее стало известно, что вырастет плата и за пробег порожних вагонов.