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Рябков: РФ будет реализовывать в БРИКС идеи по зерновой бирже и транспорту

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит работу в БРИКС, связанную с реализацией своих «фирменных» идей по зерновой бирже и транспортному диалогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС, подводя итоги председательства РФ в объединении.

Источник: РИА "Новости"

«У нас остался набор наших собственных “фирменных” инициатив, которые мы должны реализовывать, начиная с той же самой зерновой биржи БРИКС и оканчивая транспортным диалогом. Это наши инициативы, в год нашего председательства выдвинутые. И там много вопросов», — отметил дипломат.

«У нас есть идеи в сфере гармонизации деятельности налоговых служб, у нас много заготовок по таможенным делам», — продолжил замглавы МИД, говоря об инициативах Москвы.

Как подчеркнул Рябков, с завершением председательства в БРИКС Россия передает «груз», связанный с организационной стороной проведения мероприятий, согласованием календарей, состыковкой графиков с другими международными событиями. «Этим будут заниматься бразильцы. Они уже этим занимаются, как и любое председательство. Но смысловая работа будет продолжена без пауз и так же интенсивно», — отметил шерпа РФ в объединении.

Полный текст интервью будет опубликован в 13:00 мск.