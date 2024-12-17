Рябков: РФ будет реализовывать в БРИКС идеи по зерновой бирже и транспорту

«У нас остался набор наших собственных “фирменных” инициатив, которые мы должны реализовывать, начиная с той же самой зерновой биржи БРИКС и оканчивая транспортным диалогом. Это наши инициативы, в год нашего председательства выдвинутые. И там много вопросов», — отметил дипломат.
«У нас есть идеи в сфере гармонизации деятельности налоговых служб, у нас много заготовок по таможенным делам», — продолжил замглавы МИД, говоря об инициативах Москвы.
Как подчеркнул Рябков, с завершением председательства в БРИКС Россия передает «груз», связанный с организационной стороной проведения мероприятий, согласованием календарей, состыковкой графиков с другими международными событиями. «Этим будут заниматься бразильцы. Они уже этим занимаются, как и любое председательство. Но смысловая работа будет продолжена без пауз и так же интенсивно», — отметил шерпа РФ в объединении.
Полный текст интервью будет опубликован в 13:00 мск.