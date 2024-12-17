Рябков: РФ будет реализовывать в БРИКС идеи по зерновой бирже и транспорту

Как подчеркнул Рябков, с завершением председательства в БРИКС Россия передает «груз», связанный с организационной стороной проведения мероприятий, согласованием календарей, состыковкой графиков с другими международными событиями. «Этим будут заниматься бразильцы. Они уже этим занимаются, как и любое председательство. Но смысловая работа будет продолжена без пауз и так же интенсивно», — отметил шерпа РФ в объединении.