Рябков назвал реальной перспективу создания платежей и расчетов БРИКС

Отвечая на вопрос о том, составит ли Россия компанию, если, например, Бразилия и Иран будут готовы переходить от слов к делу в вопросе создания системы платежей и расчетов, Рябков сказал: «Разумеется. Более того, компанию им составят и остальные. Та схема, которая сейчас на столе и которая будет реализовываться, — это не схема долларозамещения во всех расчетах. Это схема создания дополнительного контура для работы в условиях, когда основной и привычный для всех долларовый канал в силу не зависящих от БРИКС причин дает сбои».