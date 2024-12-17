Рябков назвал реальной перспективу создания платежей и расчетов БРИКС

«Она не просто есть. Она не гипотетическая», — сказал замминистра, комментируя реальность соответствующей перспективы.
Отвечая на вопрос о том, составит ли Россия компанию, если, например, Бразилия и Иран будут готовы переходить от слов к делу в вопросе создания системы платежей и расчетов, Рябков сказал: «Разумеется. Более того, компанию им составят и остальные. Та схема, которая сейчас на столе и которая будет реализовываться, — это не схема долларозамещения во всех расчетах. Это схема создания дополнительного контура для работы в условиях, когда основной и привычный для всех долларовый канал в силу не зависящих от БРИКС причин дает сбои».
«Добавлю: финансовая схема сама по себе — при всей ее важности — недостаточна для того, чтобы система могла правильно функционировать. Нужны еще клиринговые механизмы (ими тоже занимаемся) и системы страхования сделок, включая страхование перемещения товаров и грузов, которые тоже не зависели бы от вредоносных воздействий извне», — отметил замглавы МИД РФ.
По словам замминистра, «в совокупности это тот минимум, который мог бы позволить “бриксам” сказать, что дело сдвинулось и появилась реальная альтернатива».