Россияне не поверили в возможность Центробанка остановить инфляцию

Его участникам показывали новость с тремя вариантами планов действий регулятора в декабре — повышение ставки до 23 процентов, сохранение на текущем уровне и обещание снизить ее уже в январе без указания конкретных цифр. Как оказалось, никакой разницы в планируемых действиях, которые должны быть связаны со ставкой, у представителей трех групп не было.