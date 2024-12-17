Россия стала мировым лидером по вывозу замороженной рыбы

В физическом выражении экспорт российской замороженной рыбы в январе-сентябре составил более 1 миллиона тонн. За год доля РФ на глобальном рынке увеличилась на 1,2 процентного пункта (п.п.). Мороженная рыба продолжает быть ключевым продуктом российского экспорта. Ее поставки обеспечивают 80 процентов рыбного экспорта РФ в натуральном и 50 процентов в стоимостном выражении, пояснили в АСРФ.