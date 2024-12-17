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Риэлтор дала советы, как продать квартиру быстро и дорого

Стоимость квартиры зависит не только от внешних составляющих, таких как локация, инфраструктура, этаж и состояние ремонта. Не менее важным является первое впечатление, которое жилье произведет на покупателя. Об этом рассказала «Известиям» риэлтор, специалист по недвижимости Мария Львова. Она дала несколько советов о том, как продать квартиру в короткие сроки и по большой стоимости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Стоимость в объявлении нужно указывать рыночную, но по верхней границе рынка. Чтобы определить ее, сравните, сколько стоят аналогичные квартиры в целом в районе и конкретно в вашем доме», — отмечает Львова.

Как отметила эксперт, для успешного проведения сделки нужно заранее подготовить все возможные документы. Минимальный набор должен включать правоустанавливающие документы и актуальную выписку из ЕГРН. Покупатели должны понимать, что продавец может начать процесс сделки в любое время, поэтому документы должны быть собраны заранее.

При подготовке к продаже квартиры рекомендуется тщательно изучить сайты недвижимости. Привлекательные и более дорогие предложения, как правило, представлены в виде аккуратных и просторных помещений. Фотографии с личными вещами, такими как сушилка с бельем, не способствуют интересу потенциальных покупателей.

«Уберите лишние вещи, все, что может визуально раздражать, грамотно расставьте мебель, наведите порядок. Квартира всегда должна выглядеть чисто и аккуратно, как гостиничный номер. Перед показом придите в квартиру заранее и убедитесь, что в помещении приятный запах», — сказала специалист.

Подготовив квартиру к продаже, необходимо сделать хорошие фотографии. На самом деле, отсутствие фотографий даже хуже, чем их низкое качество. По мнению риэлтора, потенциальные покупатели обратят внимание на объявление без фотографий лишь в том случае, если цена существенно ниже рыночной, что, безусловно, не выгодно для вас.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».