Риэлтор дала советы, как продать квартиру быстро и дорого

«Стоимость в объявлении нужно указывать рыночную, но по верхней границе рынка. Чтобы определить ее, сравните, сколько стоят аналогичные квартиры в целом в районе и конкретно в вашем доме», — отмечает Львова.
Как отметила эксперт, для успешного проведения сделки нужно заранее подготовить все возможные документы. Минимальный набор должен включать правоустанавливающие документы и актуальную выписку из ЕГРН. Покупатели должны понимать, что продавец может начать процесс сделки в любое время, поэтому документы должны быть собраны заранее.
При подготовке к продаже квартиры рекомендуется тщательно изучить сайты недвижимости. Привлекательные и более дорогие предложения, как правило, представлены в виде аккуратных и просторных помещений. Фотографии с личными вещами, такими как сушилка с бельем, не способствуют интересу потенциальных покупателей.
«Уберите лишние вещи, все, что может визуально раздражать, грамотно расставьте мебель, наведите порядок. Квартира всегда должна выглядеть чисто и аккуратно, как гостиничный номер. Перед показом придите в квартиру заранее и убедитесь, что в помещении приятный запах», — сказала специалист.
Подготовив квартиру к продаже, необходимо сделать хорошие фотографии. На самом деле, отсутствие фотографий даже хуже, чем их низкое качество. По мнению риэлтора, потенциальные покупатели обратят внимание на объявление без фотографий лишь в том случае, если цена существенно ниже рыночной, что, безусловно, не выгодно для вас.
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