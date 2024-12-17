Риэлтор дала советы, как продать квартиру быстро и дорого

Стоимость квартиры зависит не только от внешних составляющих, таких как локация, инфраструктура, этаж и состояние ремонта. Не менее важным является первое впечатление, которое жилье произведет на покупателя. Об этом рассказала «Известиям» риэлтор, специалист по недвижимости Мария Львова. Она дала несколько советов о том, как продать квартиру в короткие сроки и по большой стоимости.