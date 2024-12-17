Решетников указал на рост доли РФ в мировом экспорте

«Для многих стран, в том числе для крупных и крупнейших экономик, Россия — значимый партнер. Лидер в товарообороте Турции и Белоруссии, второе место — Казахстан, четвертое место — Индия, шестое место — Китай, — сказал он. — Во многом благодаря такой активной внешнеэкономической деятельности доля России постепенно растет и в мировом экспорте и в мировом ВВП».
Министр указал, что на экспорт приходится четверть ВВП.
«В ближайшие три года он (экспорт) должен обеспечить до 10% роста экономики. Для этого идет переориентация на рынки дружественных стран. На них приходится более 80% всего товарооборота, а в 2021 году было менее половины», — отметил Решетников.