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Опрос показал, сколько россиян отложили покупку квартиры в 2024 году

По результатам опроса, 68% участвующих в исследовании россиян решили отложить покупку жилья в 2024 году до тех пор, пока не произойдет снижение ипотечных ставок. Исследование провел финансовый маркетплейс «Выберу.ру», результаты изучила «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

14% опрошенных приобрели недвижимость меньшей стоимости или площади с целью сокращения расходов. Еще 12% воспользовались доступными льготными программами, а 6% сосредоточились на специальных акциях и скидках от застройщиков или банков при выборе жилья.

Среди тех, кто оформил ипотеку, 42% досрочно погашают кредит, чтобы уменьшить общие переплаты. 25% увеличили срок кредитования до максимума для снижения ежемесячных платежей, а 13% выбрали увеличение первоначального взноса, чтобы уменьшить долговую нагрузку. 20% участников опроса следуют стандартному графику выплат.

Однако все респонденты надеются на возможность рефинансирования ипотечных кредитов при первой же возможности, то есть получения нового кредита с более низкой ставкой для погашения текущего.

Также были выявлены основные факторы, влияющие на решение о покупке жилья. Так, 37% опрошенных ориентировались на прогнозируемый рост цен на недвижимость, стараясь зафиксировать стоимость.

32% приняли решение из-за личных обстоятельств или срочной необходимости. 21% уверены в стабильности доходов, что позволяет им вести уверенное финансовое планирование, а 10% выбрали ипотеку, основываясь на надежности банка и привлекательности его условий.

В исследовании приняли участие 3 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».