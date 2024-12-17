ЦБ повысил официальный курс доллара на 18 декабря 2024 года

Курс доллара на 18 декабря повысили до 102,9979 рубля с 102,9125 рубля днем ранее.
Официальный курс евро при этом снизили до 108,3444 рубля с 108,7016 рубля.
Банк России также повысил официальный курс юаня — до 13,9613 рубля с 13,8603 рубля.
Минфин США 12 июля ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает ЦБ РФ, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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