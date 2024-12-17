NYT: экспорт СПГ рискует навредить экономике США

Как отмечает издание, президент Джо Байден ранее поручил подготовить анализ последствий поставок СПГ с точки зрения экологии, национальной безопасности и экономики. Гренхольм считает, что сохранение нынешних темпов экспорта «не рекомендуется и не может быть устойчивым».
Как следует из письма, вследствие экспорта за границу в стране останется меньше газа, из-за чего оптовые цены могут вырасти на 30%. Расходы американских домохозяйств могут вырасти на $100 в год к 2050 году, а расходы тяжелой промышленности — на $125 млрд. Увеличение объемов экспорта также приведет к росту выбросов парниковых газов в США и загрязнению районов, где строятся СПГ-терминалы.
В анализе отмечается, что в Европе, несмотря на стремление отказаться от топлива из России, спрос на американский СПГ расти перестал. В будущем основной спрос будет поступать со стороны КНР, пишет Гренхольм.