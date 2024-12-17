Названа самая большая сумма чаевых в российском ресторане

В сервисе отметили, что на праздники размер чаевых в среднем увеличивается на 13% — с 329 рублей до 373 рублей. При этом средний заказ в заведении в праздничные дни увеличивается на 11%: в праздники — 4 234 тысячи рублей, а в обычные дни — 3 815 тысячи.