Названа самая большая сумма чаевых в российском ресторане

«Крупные суммы “чая” в рамках одного чека сотрудники баров и ресторанов в этом году получали 1 сентября — 53 532 тысячи рубля. В День народного единства гости оставили самую высокую разовую сумму чаевых за год — 128 тысяч рублей “, — сообщили в сервисе.
В сервисе отметили, что на праздники размер чаевых в среднем увеличивается на 13% — с 329 рублей до 373 рублей. При этом средний заказ в заведении в праздничные дни увеличивается на 11%: в праздники — 4 234 тысячи рублей, а в обычные дни — 3 815 тысячи.
Отмечается, что лидером среди праздников по среднему размеру чаевых стало 8 марта — 422 рубля, на втором месте 23 февраля — 403 рубля, а замыкает тройку — День народного единства — 380 рублей.
К цифровому сервису «Нетмонет» подключено более 25 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения гостинично-ресторанного сегмента, а также салоны красоты, студии флористики, АЗС.