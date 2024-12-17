На «Госуслугах» появилась жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн»

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новая жизненная ситуация «Начните бизнес онлайн» запущена на портале госуслуг, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке национального центра «Россия».
«Запустили на “Госуслугах” новую жизненную ситуацию “Начните бизнес онлайн”. В результате все услуги для регистрации бизнеса собрали в одном месте. Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале “Госуслуги”, — сказал Григоренко.
По его словам, при помощи этой жизненной ситуации можно получить лицензию и разрешение, зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать необходимую меру поддержки.