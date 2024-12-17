Мишустин: страны ЕАЭС почти полностью обеспечивают себя продовольствием

«За 10 лет существования союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц», — сказал Мишустин.
Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств союза и «слаженным действиям на всех уровнях».
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.