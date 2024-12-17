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Мишустин: страны ЕАЭС почти полностью обеспечивают себя продовольствием

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уровень самостоятельного обеспечения продовольствием в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 93%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».

Источник: Reuters

«За 10 лет существования союза объем производства сельхозпродукции в наших странах значительно увеличился. Уровень самообеспеченности основным продовольствием сейчас — около 93%. Полностью покрываем внутренние потребности по производству зерна, растительного масла, свинины, мяса птицы, сахара, молока и яиц», — сказал Мишустин.

Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря взаимодополняемости государств союза и «слаженным действиям на всех уровнях».

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.