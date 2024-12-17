Мишустин: РФ будет работать со странами ЕАЭС для пресечения дефицита продуктов

«Три года назад мы пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы союза. Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС», — сказал российский премьер.