Мишустин призвал обеспечить стабильность межбанковских операций внутри и вне РФ

«Главные векторы финансовой политики на ближайшие шесть лет будут определяться обновленными национальными целями развития, которые обозначены президентом, прежде всего по созданию устойчивой и динамичной экономики, в рамках которой главой государстве поставлена задача повысить практически вдвое капитализацию фондового рынка. Уровень к концу десятилетия должен составить не менее двух третей ВВП», — сказал премьер. Он добавил, что для этого важно дополнительно стимулировать бизнес активнее выходить на рынок капитала для финансирования программ роста и структурных изменений в отраслях, усилить работу по привлечению инвесторов к реализации инфраструктурных инициатив.