Мишустин призвал обеспечить стабильность межбанковских операций внутри и вне РФ

«В повестке нашей стратсессии вопросы дальнейшего формирования независимой платежно-расчетной инфраструктуры. В условиях беспрецедентных санкций крайне важно обеспечить как стабильность межбанковских операций внутри страны, так и эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами из дружественных государств», — сказал премьер.
Мишустин также предложил обсудить, как идет развитие инструментов финансового сектора, и наметить новые шаги, чтобы закрепить положительные изменения, повысить эффективность принимаемых мер. «Совместно с Банком России продолжаем совершенствовать механизмы, которые позволяют насытить экономику и ее реальный сектор достаточной ликвидностью. Это основа для устойчивого роста ключевых отраслей, крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса», — заметил он.
Мишустин напомнил, что весной подробно рассматривались подходы к расширению доступности ресурсов для реализации инвестиционных проектов. По его словам, за это время была проделана большая работа — многие задачи, которые тогда были поставлены, уже выполнены, также удалось оперативно принять целый ряд первоочередных законодательных инициатив.
«Главные векторы финансовой политики на ближайшие шесть лет будут определяться обновленными национальными целями развития, которые обозначены президентом, прежде всего по созданию устойчивой и динамичной экономики, в рамках которой главой государстве поставлена задача повысить практически вдвое капитализацию фондового рынка. Уровень к концу десятилетия должен составить не менее двух третей ВВП», — сказал премьер. Он добавил, что для этого важно дополнительно стимулировать бизнес активнее выходить на рынок капитала для финансирования программ роста и структурных изменений в отраслях, усилить работу по привлечению инвесторов к реализации инфраструктурных инициатив.