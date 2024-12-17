Мишустин: 90% торговли в Евразийском союзе идет в нацвалютах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля национальных валют во взаимной торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигла 90% по итогам 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью «Российской газете».
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
«По итогам прошлого года доля национальных валют стран “пятерки” в рамках взаимной торговли достигла 90%. Будем сохранять такие тенденции», — сказал Мишустин.
Он рассказал о нескольких проектах, направленных на формирование общего финансового рынка в ЕАЭС. Один из них — создание Евразийской перестраховочной компании, которая «позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 361,3 млрд рублей».
Также среди инициатив Мишустин выделил создание Евразийского рейтингового агентства и подписание соглашения о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки стран союза.