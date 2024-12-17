Мишустин: 90% торговли в Евразийском союзе идет в нацвалютах

Он рассказал о нескольких проектах, направленных на формирование общего финансового рынка в ЕАЭС. Один из них — создание Евразийской перестраховочной компании, которая «позволит поддержать объем взаимной и внешней торговли ЕАЭС на сумму более 361,3 млрд рублей».