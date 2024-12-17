Минтранс подтвердил прогноз авиаперевозок в 2024 году в объеме более 110 млн человек

«Да, он может быть небольшой в процентном отношении, но все-таки больше 110 млн пассажиров, мы предполагаем, что у нас по итогам 2024 года воспользуются нашими авиакомпаниями. Причем большинство из них, из 110 млн, 86 млн — это внутренние региональные перевозки, межрегиональные перевозки», — сказал он.