Матвиенко призвала эффективно использовать средства на модернизацию системы ЖКХ

«В рамках нового национального проекта “Инфраструктура для жизни” будет реализован федеральный проект “Модернизация коммунальной инфраструктуры”. Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 трлн рублей. Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно — вплоть до копейки. Все должно пойти на дело. Эта тема должна быть приоритетом номер один для региональных властей», — сказала спикер СФ на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации.