Матвиенко призвала эффективно использовать средства на модернизацию системы ЖКХ

АНОСИНО /Московская область/, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала региональные власти эффективно использовать средства, выделенные до 2030 года в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
«В рамках нового национального проекта “Инфраструктура для жизни” будет реализован федеральный проект “Модернизация коммунальной инфраструктуры”. Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 трлн рублей. Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно — вплоть до копейки. Все должно пойти на дело. Эта тема должна быть приоритетом номер один для региональных властей», — сказала спикер СФ на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации.
Как отметила Матвиенко, в настоящее время 40% инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене, а в некоторых субъектах процент изношенности коммунальной инфраструктуры достигает 80%.
Спикер Совфеда также добавила, что при подготовке Дней субъектов, которые проводятся в Совете Федерации, сенаторы отмечают, что в социальных сетях граждане наиболее остро реагируют на проблемы в сферах системы ЖКХ и обращения с отходами.
«Трудностей здесь действительно немало. Они копились десятилетиями. И, на мой взгляд, сегодня у нашей страны есть и политическая воля, и возможности, и мотивация, чтобы шаг за шагом, наконец, разгрести эти авгиевы конюшни», — сказала сенатор.
По словам Матвиенко, необходимо приложить все усилия, чтобы «наши города и поселки были самыми чистыми, ухоженными в мире, а коммунальные аварии навсегда остались в прошлом».