Маркетплейсы могут ввести рейтинги для покупателей

Составители письма ссылаются на результаты исследования Data Insight за декабрь текущего года, которое показало, что 87% активных продавцов российских интернет-площадок преиодически вынуждены сталкиваться с тем, что покупатели не выкупают заказы, а товары портятся, теряются или похищаются злоумышленниками в процессе доставки, приходится дополнительно тратиться на логистические процессы. Общие потери продавцов в результате этих факторов могут составлять до 16% от оборота.
ФОСТ предлагает отказаться от концепции единой базы данных покупателей, а вместо этого ввести для них индивидуальные рейтинги на разных маркетплейсах. Баллы рейтинга планируют сделать доступными к просмотру для сотрудников пунктов выдачи товаров, чтобы они «могли скорректировать подход к обслуживанию клиентов с проблемной репутацией».
Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Алексей Федоров подчеркивает, что при введении нового рейтингового подхода маркетплейсы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) не могут отказать клиенту в предоставлении услуг из-за его рейтинга. Он указывает на часть 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ в качестве законодательного основания для этого утверждения.
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