Маркетплейсы могут ввести рейтинги для покупателей

Составители письма ссылаются на результаты исследования Data Insight за декабрь текущего года, которое показало, что 87% активных продавцов российских интернет-площадок преиодически вынуждены сталкиваться с тем, что покупатели не выкупают заказы, а товары портятся, теряются или похищаются злоумышленниками в процессе доставки, приходится дополнительно тратиться на логистические процессы. Общие потери продавцов в результате этих факторов могут составлять до 16% от оборота.