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Маркетплейсы могут ввести рейтинги для покупателей

«Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) — автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции — направило крупнейшим торговым интернет-площадкам письма с предложением внедрить систему рейтингов для покупателей. В адресаты рассылки, по данным «Ведомостей», попали «Яндекс маркет», Wildberries, «Мегамаркет», Ozon, Lamoda и «СДЭК-глобал».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Составители письма ссылаются на результаты исследования Data Insight за декабрь текущего года, которое показало, что 87% активных продавцов российских интернет-площадок преиодически вынуждены сталкиваться с тем, что покупатели не выкупают заказы, а товары портятся, теряются или похищаются злоумышленниками в процессе доставки, приходится дополнительно тратиться на логистические процессы. Общие потери продавцов в результате этих факторов могут составлять до 16% от оборота.

ФОСТ предлагает отказаться от концепции единой базы данных покупателей, а вместо этого ввести для них индивидуальные рейтинги на разных маркетплейсах. Баллы рейтинга планируют сделать доступными к просмотру для сотрудников пунктов выдачи товаров, чтобы они «могли скорректировать подход к обслуживанию клиентов с проблемной репутацией».

Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Алексей Федоров подчеркивает, что при введении нового рейтингового подхода маркетплейсы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) не могут отказать клиенту в предоставлении услуг из-за его рейтинга. Он указывает на часть 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ в качестве законодательного основания для этого утверждения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».