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Каким будет курс рубля 18 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи снижался шестую сессию подряд, не устояла очередная круглая планка 2400 п., отметил Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Большое влияние ожидаемо оказал дивидендный фактор — через отсечку сегодня прошел ряд акций, в том числе Северстали, HeadHunter и тяжеловесные бумаги Лукойла. Последние, занимая более 18% веса в индексе Мосбиржи, «худели» более чем на 7%, и это не могло не сказаться на динамике широкого рынка. К негативу добавилось дружное снижение сырьевых котировок.

В еврозоне улучшаются экономические настроения — декабрьский индекс ZEW региона вышел на 17 п., хотя прогноз был на уровне 12,2 п. Оптимистичной вышла и статистика по розничным продажам в США за ноябрь — они увеличились на 0,7% м/м относительно октября, тогда как ожидалось 0,6%.

Центральным событием среды на внешних рынках станет заседание ФРС. Практически нет сомнений, что процентные ставки будут снижены на 25 б.п. Важными будут риторика и прогнозы регулятора. Также в середине недели инвесторы обратят внимание на индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за ноябрь.

Росстат завтра представит еженедельную статистику по темпам потребительской инфляции и индекс цен производителей за минувший месяц. Совет директоров Россетей в этот день рассмотрит вопрос об утверждении бизнес-плана компании на 2025 год и прогнозных показателей на 2026−2029 гг.

Область 2350 п. выступает ближайшим сильным сопротивлением. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 декабря- 2350−2475 п.

На валютном рынке попытки рублевого укрепления в последние дни чередуются с девальвационными импульсами, сегодня нацвалюта несла потери. Биржевой юань превышал 14 рублей, доллар, судя по индикаторам срочного рынка, двигался выше 103. Причины разнонаправленной динамики связаны, с одной стороны, с «тонкостью» рынка, при которой даже единичные крупные операции с валютой могут провоцировать заметные курсовые движения, а с другой стороны, с приближением пика налогового периода, когда экспортеры выводят на продажу дополнительные объемы валюты. Укреплению рубля могут препятствовать сезонные факторы давления, в частности всплеск потребительских и бюджетных расходов. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,5−14,5, доллар — 100−105.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».