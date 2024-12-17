Каким будет курс рубля 18 декабря 2024: прогноз эксперта

Большое влияние ожидаемо оказал дивидендный фактор — через отсечку сегодня прошел ряд акций, в том числе Северстали, HeadHunter и тяжеловесные бумаги Лукойла. Последние, занимая более 18% веса в индексе Мосбиржи, «худели» более чем на 7%, и это не могло не сказаться на динамике широкого рынка. К негативу добавилось дружное снижение сырьевых котировок.
В еврозоне улучшаются экономические настроения — декабрьский индекс ZEW региона вышел на 17 п., хотя прогноз был на уровне 12,2 п. Оптимистичной вышла и статистика по розничным продажам в США за ноябрь — они увеличились на 0,7% м/м относительно октября, тогда как ожидалось 0,6%.
Центральным событием среды на внешних рынках станет заседание ФРС. Практически нет сомнений, что процентные ставки будут снижены на 25 б.п. Важными будут риторика и прогнозы регулятора. Также в середине недели инвесторы обратят внимание на индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за ноябрь.
Росстат завтра представит еженедельную статистику по темпам потребительской инфляции и индекс цен производителей за минувший месяц. Совет директоров Россетей в этот день рассмотрит вопрос об утверждении бизнес-плана компании на 2025 год и прогнозных показателей на 2026−2029 гг.
Область 2350 п. выступает ближайшим сильным сопротивлением. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 декабря- 2350−2475 п.
На валютном рынке попытки рублевого укрепления в последние дни чередуются с девальвационными импульсами, сегодня нацвалюта несла потери. Биржевой юань превышал 14 рублей, доллар, судя по индикаторам срочного рынка, двигался выше 103. Причины разнонаправленной динамики связаны, с одной стороны, с «тонкостью» рынка, при которой даже единичные крупные операции с валютой могут провоцировать заметные курсовые движения, а с другой стороны, с приближением пика налогового периода, когда экспортеры выводят на продажу дополнительные объемы валюты. Укреплению рубля могут препятствовать сезонные факторы давления, в частности всплеск потребительских и бюджетных расходов. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,5−14,5, доллар — 100−105.
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