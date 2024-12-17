Каким будет курс рубля 18 декабря 2024: прогноз эксперта

На валютном рынке попытки рублевого укрепления в последние дни чередуются с девальвационными импульсами, сегодня нацвалюта несла потери. Биржевой юань превышал 14 рублей, доллар, судя по индикаторам срочного рынка, двигался выше 103. Причины разнонаправленной динамики связаны, с одной стороны, с «тонкостью» рынка, при которой даже единичные крупные операции с валютой могут провоцировать заметные курсовые движения, а с другой стороны, с приближением пика налогового периода, когда экспортеры выводят на продажу дополнительные объемы валюты. Укреплению рубля могут препятствовать сезонные факторы давления, в частности всплеск потребительских и бюджетных расходов. Краткосрочно юань может двигаться в пределах 13,5−14,5, доллар — 100−105.