Госкомпании стали отказываться от российского программного обеспечения

Государственные учреждения и компании с госучастием в 2024 году потратили на закупки российского программного обеспечения (ПО) и IT-услуг на 36% меньше, чем в 2023 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение аналитиков компании «РТС-тендера».