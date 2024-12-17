Госдума перенесла на год доступ неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков направил в правительство письмо с просьбой проинформировать о возможности реализации норм ФЗ-340 в части обеспечения доступа неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля с 1 января 2025 года и о возможных (прогнозируемых) рисках, которые могут возникнуть в результате неисполнения этого требования.