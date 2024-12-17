Госдума перенесла на год доступ неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля

Ранее Банк России планировал запустить эксперимент по общему доступу к платформе цифрового рубля с 1 января 2025 года, отмечает Interfax.
Закон об особенностях и этапах внедрения цифрового рубля был принят в июле 2023 года. СОгласно документу, с 1 августа 2023 года расчет цифровыми рублями должен был производиться в рамках специальной платформы, ее пользователями могут быть физические, юридические лица и ИИ.
Изначально предполагалось, что до 31 декабря 2024 года ЦБ вместе с Росфинмониторингом определят круг пользователей платформы, которые получат возможность совершать операции с цифровыми рублями, перечень видов операций и пороговые значения сумм операций.
Принятый депутатами закон (№ 722148−8) переносит срок действия этой нормы на год — до 31 декабря 2025 года.
Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков направил в правительство письмо с просьбой проинформировать о возможности реализации норм ФЗ-340 в части обеспечения доступа неограниченного круга пользователей к платформе цифрового рубля с 1 января 2025 года и о возможных (прогнозируемых) рисках, которые могут возникнуть в результате неисполнения этого требования.
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