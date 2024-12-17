ГД приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара

Сейчас законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах. Принятый закон устраняет этот правовой пробел. Согласно документу, ссылку на запись в реестре сертификатов будут размещать в карточке товара для более быстрого поиска. Если реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу предоставить в описании товара эту информацию, а потребителю — ознакомиться с такой информацией.
Закон разработан в целях совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях, говорится в пояснительной записке.
Нововведения не будут распространяться на случаи реализации продавцом бывших в употреблении товаров и случаи, если договор купли-продажи заключается в торговом объекте, в котором для потребителей предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.
Ко второму чтению законопроекта внесен ряд поправок. Одна из них касается даты вступления документа в силу — в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, хотя в первом чтении были предусмотрены более ранние сроки. Как пояснил ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, это связано с тем, что маркетплейсам нужно время, чтобы обеспечить продавцам техническую возможность размещать ссылку на реестр Росаккредитации.