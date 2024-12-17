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ГД приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара — размещать в его описании ссылку на реестр сертификатов соответствия. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей».

Источник: Shutterstock

Сейчас законодательство не обязывает продавца или владельца маркетплейса предоставлять покупателю ссылки на госреестр сведений о сертификатах. Принятый закон устраняет этот правовой пробел. Согласно документу, ссылку на запись в реестре сертификатов будут размещать в карточке товара для более быстрого поиска. Если реализуемая продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия, владелец агрегатора должен обеспечить техническую возможность продавцу предоставить в описании товара эту информацию, а потребителю — ознакомиться с такой информацией.

Закон разработан в целях совершенствования механизма реализации права потребителей на получение достоверной информации о товарах и об их изготовителях, говорится в пояснительной записке.

Нововведения не будут распространяться на случаи реализации продавцом бывших в употреблении товаров и случаи, если договор купли-продажи заключается в торговом объекте, в котором для потребителей предусмотрена возможность ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.

Ко второму чтению законопроекта внесен ряд поправок. Одна из них касается даты вступления документа в силу — в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, хотя в первом чтении были предусмотрены более ранние сроки. Как пояснил ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, это связано с тем, что маркетплейсам нужно время, чтобы обеспечить продавцам техническую возможность размещать ссылку на реестр Росаккредитации.