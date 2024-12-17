ГД приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара

Ко второму чтению законопроекта внесен ряд поправок. Одна из них касается даты вступления документа в силу — в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2026 года, хотя в первом чтении были предусмотрены более ранние сроки. Как пояснил ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, это связано с тем, что маркетплейсам нужно время, чтобы обеспечить продавцам техническую возможность размещать ссылку на реестр Росаккредитации.