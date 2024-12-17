Fix Price запускает доставку в Белоруссии

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price запускает доставку товаров в Минске, в январе 2025 года планируется подключение еще 13 магазинов в трех городах Белоруссии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Fix Price запускает доставку товаров в Беларуси. Доставка доступна в Минске, в январе 2025 года планируется подключение еще 13 магазинов в трех городах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что покупатели могут заказывать продукцию сети онлайн, оформлять самовывоз через приложение Fix Price или сайт, а также воспользоваться доставкой через приложение «Яндекс go» в разделе «Яндекс еда», в категории «Магазины». «Ассортимент для доставки включает основные категории, представленные в офлайн-магазинах сети», — рассказали в компании.
Там отметили, что стоимость доставки начинается от 3 белорусских рублей и зависит от суммы заказа, загруженности сервиса и адреса клиента. Время доставки — от 30 минут. Максимальный вес заказа — 30 кг.
«На данный момент доставка осуществляется в пилотном режиме из одного магазина в Минске, но уже в начале следующего года мы планируем подключить дополнительные магазины как в Минске, так и в других городах страны, включая Гомель и Гродно», — прокомментировала руководитель проекта по организации и развитию онлайн-продаж Fix Price Татьяна Космынина.
На 30 ноября 2024 года сеть Fix Price в Белоруссии насчитывает 328 магазинов, включая 318 собственных и 10 франчайзинговых. Сеть охватывает 100 городов и населенных пунктов страны.