Fix Price запускает доставку в Белоруссии

«На данный момент доставка осуществляется в пилотном режиме из одного магазина в Минске, но уже в начале следующего года мы планируем подключить дополнительные магазины как в Минске, так и в других городах страны, включая Гомель и Гродно», — прокомментировала руководитель проекта по организации и развитию онлайн-продаж Fix Price Татьяна Космынина.