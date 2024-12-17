Экономист рассказала, когда на Госуслугах обновится информация о стаже работы

«Сведения о всех заработках, доходах и суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевых счетах граждан ежеквартально после предоставления ежеквартального отчета по страховым взносам и не позднее 30 числа, следующего за истечением квартала. А вот данные о стаже актуализируются на лицевом счете работника после того, как работодатель предоставит отчетность в период до 1 марта следующего года. Следовательно, чтобы проверить данные о трудовом стаже и количестве пенсионных баллов, например, за 2024 год, стоит это сделать после 1 марта 2025 года», — уточнила Иванова-Швец.