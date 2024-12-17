Экономист рассказала, когда на Госуслугах обновится информация о стаже работы

Все официально трудоустроенные сотрудники обладают индивидуальными лицевыми счетами в Социальном фонде. На этих счетах хранится информация о суммах, перечисленных работодателем в качестве страховых взносов, а также о накопленных денежных средствах.
«Сведения о всех заработках, доходах и суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование актуализируются на лицевых счетах граждан ежеквартально после предоставления ежеквартального отчета по страховым взносам и не позднее 30 числа, следующего за истечением квартала. А вот данные о стаже актуализируются на лицевом счете работника после того, как работодатель предоставит отчетность в период до 1 марта следующего года. Следовательно, чтобы проверить данные о трудовом стаже и количестве пенсионных баллов, например, за 2024 год, стоит это сделать после 1 марта 2025 года», — уточнила Иванова-Швец.
Количество лет страхового стажа и накопленные пенсионные баллы оказывают влияние на размер будущей пенсии — большее количество баллов приводит к более высоким выплатам. В 2025 году женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 58 лет, а мужчины — в 63 года.
В 2026 году соответствующий пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. С 2028 года женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Чтобы получить пенсию, необходимо накопить от 15 лет страхового стажа и от 30 пенсионных баллов.
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