Экономист рассказал, как выгоднее планировать отпуск в 2025 году

«Если придерживаться принципа одновременной максимизации дохода и отдыха, то можно поступить так: взять, например, две недели в июле и две недели в октябре. Причем в октябре можно взять последние две недели: с 18 по 31 октября. Затем нужно будет выйти 1 ноября на один день на работу, после которого последуют 3 выходных, 3 рабочих и опять 2 выходных», — объяснил экономист.