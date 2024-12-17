Экономист рассказал, как выгоднее планировать отпуск в 2025 году

Для того, чтобы сделать отпуск экономически выгодным, целесообразно его заранее планировать, посоветовал он. Причем здесь речь идет и о датах этого отпуска, и о конкретных местах отдыха.
«Говоря о датах отпуска, то выгоднее всего планировать отпуск на те месяцы, когда больше рабочих дней, поскольку за них платят заработную плату», — отметил эксперт.
Так, сказал Игорь Балынин, в 2025 году больше всего рабочих дней будет в июле и октябре — по 23. А наименее выгодными месяцами для отпуска станут январь, в котором 17 рабочих дней, и май с 18-ю рабочими днями.
«Если придерживаться принципа одновременной максимизации дохода и отдыха, то можно поступить так: взять, например, две недели в июле и две недели в октябре. Причем в октябре можно взять последние две недели: с 18 по 31 октября. Затем нужно будет выйти 1 ноября на один день на работу, после которого последуют 3 выходных, 3 рабочих и опять 2 выходных», — объяснил экономист.
Эксперт уточнил, что можно взять отпуск частями. Например, по следующей схеме: с 14 по 17 октября, с 20 по 24 октября, с 27 по 31 октября. Дни
«Важно отметить, что для такой схемы оставшиеся 14 дней отпуска нужно оформить именно 3 частями». — посоветовал Игорь Балынин. Он добавил, что при распределении 28 дней на части, одна из них обязательно должна составить не менее 14 дней, поэтому первые 2 недели разбить не получится.
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