ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников

В ходе своего выступления Решетников подчеркнул, что развитие многосторонней торговли является ключевым направлением работы министерства. «Это и новые направления для сбыта экспорта, и для получения нужного стране импорта. А также для купирования потенциальных рисков внешнеторговой зависимости от конкретных стран», — сказал Решетников.
Он напомнил, что в настоящее время действует преференциальный режим торговли со странами СНГ, Вьетнамом и Сербией.
«В следующем году заработает соглашение с Ираном, мы ждем ратификацию нашими партнерами. На финишной прямой переговоры с ОАЭ, Индонезией. После подписания этих соглашений — мы рассчитываем, что это произойдет в следующем году — объем экспорта, охваченного преференциями, вырастет с 6,7 до 8,3 триллиона рублей», — добавил Решетников.
Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
Что касается ОАЭ, решение о начале переговоров было принято высшим Евразийским экономическим советом в декабре 2022 года. За 2023 и 2024 годы состоялось четыре переговорных раунда.