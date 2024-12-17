ЕАЭС готовит соглашение о ЗСТ с ОАЭ и Индонезией, заявил Решетников

Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.