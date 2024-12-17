Дуров: за 12 дней на партнерской платформе Telegram создано 15 тыс. программ

«Партнерская платформа, которую мы запустили в этом месяце, мгновенно стала хитом. Ее цель — позволить пользователям и каналам зарабатывать звезды, приглашая людей в мини-приложения. Всего за 12 дней было создано 15 000 партнерских программ, а 4 миллиона пользователей получили ссылки на мини-приложения», — добавил Дуров.
Он отметил, что благодаря партнерской платформе владельцы каналов получают доход, а разработчики мини-приложений — новых пользователей. «В отличие от аналогичных систем, партнерская платформа Telegram прозрачна и гарантирует мгновенные комиссионные каждый раз, когда привлеченный пользователь совершает транзакцию в мини-приложении», — добавил сооснователь соцсети.