Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров: за 12 дней на партнерской платформе Telegram создано 15 тыс. программ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. 15 тысяч программ создано на партнерской платформе Telegram с начала декабря для того, чтобы пользователи и каналы соцсети могли зарабатывать звезды, приглашая людей в мини-приложения. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

Источник: РИА "Новости"

«Партнерская платформа, которую мы запустили в этом месяце, мгновенно стала хитом. Ее цель — позволить пользователям и каналам зарабатывать звезды, приглашая людей в мини-приложения. Всего за 12 дней было создано 15 000 партнерских программ, а 4 миллиона пользователей получили ссылки на мини-приложения», — добавил Дуров.

Он отметил, что благодаря партнерской платформе владельцы каналов получают доход, а разработчики мини-приложений — новых пользователей. «В отличие от аналогичных систем, партнерская платформа Telegram прозрачна и гарантирует мгновенные комиссионные каждый раз, когда привлеченный пользователь совершает транзакцию в мини-приложении», — добавил сооснователь соцсети.