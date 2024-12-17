Дуров: за 12 дней на партнерской платформе Telegram создано 15 тыс. программ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. 15 тысяч программ создано на партнерской платформе Telegram с начала декабря для того, чтобы пользователи и каналы соцсети могли зарабатывать звезды, приглашая людей в мини-приложения. Об этом сообщил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем блоге.