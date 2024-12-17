Bloomberg: продажа подразделения Alibaba приведет к рекордным убыткам

По его информации, Alibaba продаст подразделение компании Youngor Fashion с целью избавиться от непрофильного актива. Стоимость сделки составит около $1 млрд. Агентство напоминает, что корпорация приобрела Intime в 2017 году, сделав ставку на интеграцию подразделений онлайн- и офлайн-ретейла в единый бизнес. Тем не менее в настоящее время, в условиях жесткой конкуренции Alibaba намерена сфокусироваться на электронной коммерции как своем основном виде деятельности и накапливать инвестиции «в наиболее перспективных областях роста».