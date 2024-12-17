Bloomberg: продажа подразделения Alibaba приведет к рекордным убыткам

По его информации, Alibaba продаст подразделение компании Youngor Fashion с целью избавиться от непрофильного актива. Стоимость сделки составит около $1 млрд. Агентство напоминает, что корпорация приобрела Intime в 2017 году, сделав ставку на интеграцию подразделений онлайн- и офлайн-ретейла в единый бизнес. Тем не менее в настоящее время, в условиях жесткой конкуренции Alibaba намерена сфокусироваться на электронной коммерции как своем основном виде деятельности и накапливать инвестиции «в наиболее перспективных областях роста».
Как пишет Bloomberg, изменение стратегии корпорации также было обусловлено сменой ее руководства. Так, расширение на сферу офлайн-коммерции было приоритетом предыдущего генерального директора Alibaba Дэниела Чжана, на фоне чего компания делала многомиллиардные инвестиции в развитие китайской розничной торговли, включая владельцев сетевых магазинов Sun Art Retail и Suning. Однако около года назад должность генерального директора корпорации занял один из ее соучредителей Эдди Ву, под руководством которого Alibaba приступила к продаже непрофильных активов.
Alibaba принадлежит к числу крупнейших китайских компаний в сфере электронной коммерции. Корпорация была основана в 1999 году, ее штаб-квартира находится в Ханчжоу. Выручка компании за 2023 год составила $126,5 млрд.